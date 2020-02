Nicolau Júnior destaca importância do 1º Encontro Empresarial Ucayali

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a importância do 1º Encontro Empresarial Ucayali/Acre 2020, realizado em Pucallpa, no Peru, nos dias 10 e 11 de fevereiro.

Entendendo a importância do evento, o progressista não mediu esforços para viabilizar, através da mesa diretora da Aleac, a participação dos deputados estaduais.

Durante os dois dias de encontro, os empresários acreanos e parlamentares participaram de rodas de negócios e feiras de produtos regionais. Ainda durante o evento, foi discutida a possibilidade de firmar parcerias comerciais, tanto de importação como exportação

de produtos.

Para o presidente do legislativo acreano, o evento foi mais um passo importante para o intercâmbio comercial entre Brasil e Peru. “Sabemos o quanto essa integração é importante. O povo do Juruá sonha há anos com o estabelecimento de uma rota aérea entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul, e a abertura da estrada. A integração entre Brasil e Peru, pelo estado do Acre, via Vale do Juruá, será um marco para a rota comercial do Acre”, enfatizou o progressista.

Nicolau Júnior destacou ainda a atuação do governo do Estado no fortalecimento das relações comerciais entre as duas regiões. “Não poderia deixar de também parabenizar a atuação do nosso vice-governador, Major Rocha, no encontro. Principalmente, no que diz respeito ao debate que foi realizado com o embaixador do Brasil no país vizinho. Na oportunidade, os empresários apresentaram críticas e sugestões de como melhorar a relação comercial entre o Acre e o Peru diante de algumas burocracias. Sabemos o quanto o governo do Estado está empenhado nessa luta, e nós do legislativo estamos à disposição para ajudar no que for necessário”, disse.

Para o 1º secretário do parlamento acreano, deputado Luiz Gonzaga, o evento é uma grande oportunidade para os empresários brasileiros. “Sem dúvidas essa integração entre Brasil e Peru é muito importante para que ambos possam manifestar seus interesses pelos produtos vizinhos. Já a construção da rodovia e os voos comerciais entre as duas cidades, alavancarão o desenvolvimento regional”, disse.

Os deputados Marcus Cavalcante (PTB) e Sargento Cadmiel (PSDB) também participaram do encontro.

Agência Aleac