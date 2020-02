Juruna é eleito como 2º Secretário da Câmara de Rio Branco

Em uma viagem de aproximadamente oito horas, um homem que não teve seu nome identificado, foi encontrado no compartimento de uma das rodas de ônibus da empresa Verde Transportes. O ônibus saiu de Rio Branco (AC) na noite deste domingo (09) e chegou em Porto Velho (RO) na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo informações do site Rondôniaovivo, o motorista do ônibus só percebeu o “passageiro” quando chegou em Porto Velho, e avistou o homem saindo do local incomum, passado o espanto pelo risco ao qual o homem se colocou, algumas pessoas que estavam no local pediram para ele mostrar como realizou tal façanha.

Segundo informações, o homem aparentava sofrer problemas psicológicos e, após o desembarque em Porto Velho, seguiu tomando um rumo desconhecido.

Um registro em vídeo realizado neste último final de semana por um internauta mostrou a situação no mínimo inusitada e perigosa.

Assista:

Com informações doRondôniaaovivo