Informações do Prouni devem ser comprovadas até esta terça (11)

Resultado da segunda chamada será divulgado em 18 de fevereiro

Os candidatos contemplados com uma das bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (Prouni), têm até esta terça-feira, 11 de fevereiro, para ir até a instituição de ensino comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. A oferta de 252.534 bolsas, neste ano, é recorde para um primeiro semestre do programa. Mais de 1,5 milhão de inscrições foram feitas no sistema do Prouni.

A documentação para a matrícula no Prouni deve ser original, apresentada pelo candidato ou por membros do grupo familiar. Outros documentos além dos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) podem ser solicitados pelo coordenador Prouni da instituição.

Como requisitos para participar do Prouni, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais atual e obter uma nota de corte mínima de 450 pontos na soma das provas objetivas e maior que zero na redação.

A modalidade de bolsa irá depender da renda familiar do candidato, sendo renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo para bolsa integral e de até 3 salários mínimos para as bolsas parciais.

2º chamada Prouni 2020.1

O programa ainda conta com uma segunda chamada do processo seletivo. O resultado está previsto para ser divulgado em 18 de fevereiro. Nesse caso, os selecionados deverão apresentar os documentos para comprovar as informações até o dia 28. Ao final das duas chamadas, as bolsas eventualmente não preenchidas poderão ser ocupadas por participantes da lista de espera.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil