Frente Parlamentar da Segurança Pública é criada na Aleac

A prefeita Socorro Neri (PSB) publicou na manhã desta terça-feira (11) a exoneração de Eduardo Ribeiro, do cargo de Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (SEGATI). A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11).

Segundo informações repassadas ao ac24horas, Ambros pediu a exoneração alegando motivos pessoais.

Quem assume a SEGATI, interinamente, é Márcio Oliveira, Chefe da Casa Civil, que irá responder, cumulativamente, pelo cargo de Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação até a nomeação de um substituto.