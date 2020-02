Divulgado resultado de pedidos de isenção do concurso público do IAPEN

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou o resultado da análise dos pedidos de isenção, referente ao concurso público destinado a contratação de profissionais de nível médio e superior para atender as necessidades de suporte operacional e apoio do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN).

O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11). A lista dos candidatos que tiveram seus pedidos de isenção deferidos, estão na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição e nome do candidato, em ordem alfabética.

Os candidatos não relacionados neste edital tiveram a isenção negada.

O candidato poderá contestar o indeferimento da isenção, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, a partir das 8h de quarta-feira (12) de fevereiro de 2020 até às 18h de quinta-feira (13).

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao processo por meio dos telefones 0800 668 2175 / (21) 3674-9190 e 3527-0583 – Rio de Janeiro, pelo e-mail: [email protected]

Veja o resultado clicando aqui.