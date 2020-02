Confronto entre BOPE e membros de facção deixa um morto e outro ferido, no Rosa Linda

A Universidade Federal do Acre (Ufac) por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicou nesta terça-feira (11) a relação dos candidatos aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição Nº 1 de 2020.

Os candidatos aprovados deverão realizar na 1ª fase o cadastramento das informações exigidas no site eletrônico da Ufac: https://sistemas2.ufac.br/sisu/. Já a 2º fase consistirá na entrega dos documentos exigidos nos locais definidos pela instituição.

Os candidatos classificados nesta chamada deverão efetuar, a partir desta quarta-feira (12) até sexta-feira (14), a matrícula institucional ocorre, no horário das 8h30 às 12h e das 14h às 18h.

Esta matrícula compreenderá duas fases: a primeira consiste no cadastramento das informações exigidas no site da Ufac, feito pelo candidato; a segunda requer as cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais destes documentos:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar devidamente carimbado pelo órgão de supervisão estadual.

Documento de identificação oficial com foto, Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos, Certidão de Quitação Eleitoral, para brasileiros maiores de 18 anos, Comprovante de regularidade com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino. Cadastro de Pessoa Física (CPF) do próprio candidato. Comprovante de residência atual (expedido no máximo há 90 dias úteis). Comprovante de realização da 1ª fase de matrícula via web devidamente assinado e o formulário de opção de vaga, quando for o caso.

Para ver o resultado, clique aqui.