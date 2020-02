Borrifação com inseticida é retomado na região do Juruá

Com o recebimento do inseticida do Ministério da Saúde via SESACRE, as cidades do Juruá retomam a borrifação com objetivo de eliminar o Aedes aegypti na fase adulta e evitar a dengue.

Em Cruzeiro do Sul, que recebeu 400 litros do inseticida, a borrifação do produto com o uso do carro foi iniciada nesta terça-feira, 11. A borrifação costal também será executada.

Segundo a responsável pela ação, Muana Araújo, a borrifação UBV Pesado vai alcançar todos os bairros de Cruzeiro, começando pelos: Santa Terezinha,Aeroporto Velho, São Francisco, Formoso, Arthur Maia, Nossa Senhora das Graças, AABB, Cohab, Saboeiro, João Alves, Cruzeirinho, Manoel Terças, Baixa, Morro da Glória, Copacabana, São José, 25 de agosto, Escola Técnica, Colégio, Cruzeirão, Telégrafo, Remanso, Cobal, Alumínio, Várzea, Miritizal e Centro.

Muana destaca que os bairros que não entram nessa programação receberão borrifação através de bloqueio de casos, se houver notificações.

Ela ressalta que desde início do ano foram confirmados 1.080 casos. E que, se comparados os casos por semana em relação ao ano passado, “já é possível verificar uma redução do número de casos de dengue em Cruzeiro do Sul”.

Outras cidades e vilas

A diretora de Vigilância em Saúde do Estado, Lucila Brunetta, que está em Cruzeiro do Sul, afirma que As Vilas São Pedro e Santa Rosa, também serão borrifadas .

Os municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves também receberam o larvicida para eliminar o Aedes aegypti.

“O larvicida chegou no período complicado por que com chuvas não se faz borrifação mas de Cruzeiro do Sul só vamos sair depois que toda a cidade for borrifada. O Município atuou bem com o uso de larvicida e os testes rápidos e vamos auxiliar também com mais um carro. Há casos de dengue grave então é importante que as pessoas sigam cuidando dos quintais e buscando o serviço de saúde em caso de sinais de dengue”.