A corrida para o 2º turno

Com o número de pré-candidatos a prefeito de Rio Branco que se apresentaram é quase certo que a disputa se dará em um eventual 2º turno. A corrida começou. Alguns nomes saem na dianteira em função da conjuntura política. É o caso do professor Minoru Kinpara (PSDB) e Roberto Duarte (MDB), apresentado ontem como o candidato oficial da sigla. Isso não descarta a possibilidade de algum outro nome menos expressivo ganhar musculatura política na campanha e ir para o 2º round. São as chamadas zebras.

O PT continua sendo uma incógnita eleição. O partido, ainda no poder, mas muito muito desgastado, obteve mais de 40% dos votos em 2018, quando Marcus Alexandre disputou com Gladson Cameli (Progressistas). Quem herdará esse espólio? Para onde vão esses votos? É a pergunta que se faz.

Na avaliação de políticos de proa do Palácio Rio Branco e da bancada federal, como o vice-governador major Rocha, do PSDB, e Márcio Bittar, do MDB, a força política do PT e das esquerdas não deve ser subestimada nem desprezada sob hipótese nenhuma.

A prefeita Socorro Neri, por exemplo, com um vice do PT estaria praticamente no 2º turno sem muito esforço. O PT ainda detêm parcela significativa do eleitorado para decidir a favor ou contra. Pode ser uma minoria que faz diferença por ter uma base sólida e um eleitorado fiel. Tem um líder forte como Jorge Viana.

Desde a última pesquisa Minoru Kinpara vem se mantendo na dianteira. O MDB também se movimenta muito bem em vários setores da sociedade. É um partido de tradição que está se renovando. Construiu unidade e sabe aonde quer chegar: eleger o maior número de prefeitos, o próximo governador, fazer mais um senador, no caso a deputada federal Jessica Sales. Porém, sem passar para a 2ª fase na capital todos os sonhos estarão comprometidos. Quanto a prefeita Socorro Neri na hora certa falará.

Sucesso total

Apesar de algumas criticas (ninguém escapa), a caravana para Pucallpa (Peru) liderada pelo vice-governador major Rocha e José Adriano, da FIEAC, foi um verdadeiro sucesso. Como dizia Afif Arão: “Nunca despreze os pequenos começos”.

Ponto de equilíbrio

O senador Márcio Bittar tem sido o ponto de equilíbrio. Ele entende que o partido pode tocar às candidaturas a prefeito no Acre todo sem necessariamente atacar o governo ou o governador que ajudaram a eleger. O nome disso é compromisso (ou lealdade) como queiram. Aliás, virtude em extinção na política.

Saco de pancadas

À Assembleia Legislativa é o poder saco de pancadas, principalmente a base de sustentação do governo. Razão pela qual o governador Gladson deveria prestigiar sempre.

Fazer lastro

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), vai disputar a prefeitura de Sena Madureira para fazer lastro politico. Sua meta é chegar a Câmara Federal em 2022. Bater o prefeito Mazinho nas urnas e quase impossível.

A grande novidade

Pesquisas para consumo interno no ninho tucano indicam que o delegado Sérgio Lopes tem todas as chances de vencer a eleição para a prefeitura de Epitaciolândia. A cidade ganharia muito com sua eleição. É um homem probo, correto, honesto!

. “A Segurança Publica e responsabilidade de todos”, diz o presidente Jair Bolsonaro e Sérgio Moro confirma.

.Portanto, perrengues políticos por conta das eleições deste ano e de 2022 não ajudam em nada.

. O coronel Paulo César é o homem certo no lugar certo; precisa de apoio e não de críticas.

. Perdê-lo seria um desastre para o governo!

. Não se pode pensar em trocar um homem de bem em qualquer sistema de Segurança por um cangaceiro, bandoleiro, um facínora.

. Não se resolve o problema da violência com um banho de sangue.

. Ainda há caminhos bem melhores.

. O Estado existe para conter a índole perversa humana, já que segundo Thomas Hobbes, “o homem é o lobo do próprio homem”.

. Jesus, o Filho de Deus, foi chamado de diabo muitas vezes, portanto, fique em paz.

. Bom dia, com a graça de Deus!