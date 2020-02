TCE condena Marcinho Miranda a devolver mais de R$ 200 mil

Centenas de pessoas estarão reunidas nesta segunda e terça-feira, dias 10 e 11 de fevereiro, formalizando o projeto que busca integrar as políticas econômicas entre Peru e Acre através da ligação via terrestre e aéreo entre Pucallpa, capital de Ucayali, e Cruzeiro do Sul. O evento terá participação de políticos e empresários acreanos e peruanos.

A sede do encontro será o o hotel Costa Del Sol. O tema da missão é “Conectividade, Integração e Desenvolvimento”, justamente porque pretende transformar as relações econômicas baseados na importação e exportação dos países Brasil e Peru através do Acre.

Representantes de instituições públicas e privadas das duas regiões estarão presentes nas feiras de exibição de serviços e palestras com troca de informações sobre turismo, agroindústria, tecnologia, transporte, entre outros assuntos de interesse ao setor produtivo do estado.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, se diz orgulhoso em fazer parte deste projeto. “São desafios e estudamos suas viabilidades. É um trabalho que vale a pena se trabalharmos juntos, os empresários, poder público e demais integrantes da sociedade “, disse.

O vice-governador do Acre, Major Rocha, é quem lidera a comitiva de acreanos. Para ele, o encontro renderá bons frutos. “Esse é um sonho antigo do Acre. Temos que fazer o Acre voltar a gerar emprego e renda e uma das alternativas é a integração. Agora esse encontro passa pela confiança de quem produz, que são os empresários que acreditam que é possível ganhar dinheiro no Acre”, afirmou durante reunião de alinhamento que ocorreu em Cruzeiro do Sul.