Primeiro homicídio de 2020 é registrado em Cruzeiro do Sul

As aulas do ano letivo 2020 começaram nesta segunda-feira, 10, em 22 das 24 escolas da zona urbana de Cruzeiro do Sul. Na Escola Don Henrique Ruth, o início será dia 17 e na Madre Adelgundes Becker, dia 19.

Na maior parte das 21 escolas da zona rural as aulas também foram iniciadas hoje. A rede publica estadual de ensino de Cruzeiro do Sul tem 17.889 alunos nas zonas urbana e rural.

Na Escola de ensino médio Flodoardo Cabral, a estudante Jamile Oliveira, do 3° ano, diz que em 2019, por causa de obra, houve atraso nas aulas. “Só agora em janeiro terminamos mas acredito que este ano será tudo certinho”.

Na rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul, as aulas serão iniciadas no dia 2 de março.

Uniformes

Em todo o Acre, cerca de 160 mil estudantes da rede pública estadual retornam às aulas nesta segunda-feira, 10.

De acordo com a secretaria secretaria Estadual de Educação os novos uniformes criados pelo governo devem ser doados nos próximos 15 dias. Enquanto isso, alunos podem continuar usando o uniforme antigo.