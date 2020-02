Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recupera mais 3 motos roubadas

Nesta segunda-feira, 10, o prefeito Sebastião Correia liderou um arrastão contra a dengue em Rodrigues Alves. Além da retirada de lixo e entulho pela Secretaria de Obras, as equipes da Saúde percorreram ruas, o comércio e todas as casas com orientações sobre a eliminação do Aedes aegypti e dos criadouros do mosquito.

A prefeitura vai fazer borrifação em toda a cidade com o inseticida que a Secretaria Estadual de Saúde (SESACRE), enviou para o município.

“Acredito que com a retirada de entulho, as visitas e a borrifação vamos reduzir muito os casos de dengue aqui em Rodrigues Alves”, citou o prefeito.

Em 2019 foram registrados 100 casos de dengue em Rodrigues Alves. Este ano já foram cem notificações, mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou os casos positivos.