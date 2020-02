PM de Cruzeiro do Sul faz surpresa para menino que sonha em ser policial

No final da tarde deste domingo, 9, Gabriel, de 7 anos, que vive no bairro Miritizal, e que tem o sonho de ser Policial Militar, teve uma surpresa: as equipes Alfa e Bravo da Rotam foram à casa dele levar de presente uma viatura policial de brinquedo.

Os pais de Gabriel contam que essa paixão pela Policia Militar nasceu há uns quatro anos e conhecer os policiais era sonho dele.

O menino até arriscou o alfabeto fonético com alguns códigos como QAP e QSL.

O assessor de imprensa da PM de Cruzeiro do Sul, Tenente Belo, conta que Gabriel é um garoto muito inteligente e espontâneo, o que deixou os PMs encantados com sua educação e admiração pela PM.

“No inicio da visita ele estava com vergonha e muito encabulado mas aos poucos tomou intimidade com os policiais e logo se soltou interagindo e conversando muito. Na sua imaginação ser um Policial Militar significa realmente ser um Herói”, citou o tenente.

Veja o vídeo: