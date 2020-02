Pela 2ª vez, internautas acusam comunicação do governo de criar logo copiada da internet

O senador Sérgio Petecão (PSD) foi o primeiro político a chegar na Biblioteca Pública de Rio Branco na manhã deste domingo, 9 para participar da reunião intitulada Acre Pela Vida – Por uma Cultura de Paz, estratégia do governo do Estado que busca que vida integrar um conjunto de ações preventivas e repreensivas contra a onda de criminalidade que assola o Acre e que no primeiro mês do ano já vitimou 47 pessoas.

O congressista afirmou ao ac24horas que atitude do governador Gladson Cameli em chamar todas as partes da sociedade civil organizada e os poderes constituídos é toda como positiva. “Tudo o que for feito nesse sentido é positivo já que essa violência reina no nosso Estado, mas nós estamos aqui para apoiar. O que não podemos é ficar achando que tá tudo bem, sendo que não está tudo bem. A população está assustada. Eu não fiz crítica ao governo. Eu disse apenas que estava com medo e esse sentimento não é só meu, é de todo acreano”, disse Petecão.

O senador ressaltou ainda que é impossível o governo do Estado resolver esse problema sozinho e enfatizou com o governo federal precisa ser provocado a fazer a sua parte.