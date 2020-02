Mulher é baleada durante assalto na Passarela Joaquim Macedo

Elisilda Rogério da Silva, de 32 anos, foi ferida com um tiro na noite deste domingo (9) durante um assalto na Passarela Joaquim Macedo, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Elisilda estava caminhando com um amigo quando foram surpreendidos na passarela próximo a cabeceira, já do lado do Segundo Distrito, por dois homens não identificados em posse de uma arma de fogo. Eles os abordaram e anunciaram o assalto. As vítimas não reagiram e tiveram os celulares e as carteiras roubados, não satisfeito um dos criminosos efetuou um tiro que atingiu Elisilda no ombro. Após a ação a dupla fugiu correndo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a mulher ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos bandidos fizeram várias rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.