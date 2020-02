Família Sales chancela pré-candidatura de Fagner Sales a prefeitura de Cruzeiro do Sul

Durante a solenidade de lançamento da pré-candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB), a Prefeitura de Rio Branco, a deputada Jéssica Sales (MDB), oficializou também a pré-candidatura de seu irmão, o empresário Fagner Sales.

Fagner foi apresentado no auditório da Assembleia Legislativa como pré-candidato a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com apoio irrestrito da Família Sala.

“Quero destacar a presença do meu irmão que fechou com a gente e assumiu o compromisso de ser o nome do MDB na prefeitura de Cruzeiro de Sul. Eu tenho certeza que nosso partido vai vencer com Roberto na capital, Fagner no Juruá e em todos os municípios que disputaremos”, enfatizou a deputada.