Estudantes podem representar o Brasil em olimpíada de Astronomia; saiba quem pode participar 

Inscrições para a 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica estão abertas

Estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas particulares e públicas já podem se inscrever para a 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Está prevista a distribuição de 50 mil medalhas. Além disso, os melhores classificados na competição vão representar o Brasil nas Olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica e na Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica de 2021.

A olimpíada é dividida em quatro níveis. Os três primeiros são para alunos do ensino fundamental, enquanto que o quarto é destinado aos alunos do ensino médio. As medalhas são distribuídas conforme a pontuação obtida por cada nível.

A prova da competição é composta por dez perguntas, das quais sete são de astronomia e três de astronáutica. A maioria das questões é de raciocínio lógico.

As instituições interessadas podem inscrever seus alunos até o dia 15 de março, no site do evento. A olimpíada está prevista para ocorrer no dia 15 de maio e as provas são aplicadas dentro das escolas participantes. Os vencedores serão conhecidos no dia 15 de setembro.

Na competição do ano passado, a olimpíada registrou recorde de participantes, com 884.979 estudantes de 9.965 escolas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, além de duas do Japão.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil