Consulta ao lote residual do Imposto de Renda é aberto pela Receita Federal nesta segunda

O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as prefeituras do Acre é de R$ 48.579.881,19, em valores brutos, a serem depositados na próxima segunda-feira (10).

O FPM é repassado a cada dez dias às prefeituras. O primeiro decêndio sofre influência da arrecadação do mês anterior, uma vez que a base de cálculo para o repasse é dos dias 20 a 30 do mês anterior. O 1º decêndio, geralmente, é o maior do mês e representa quase a metade do valor esperado para o mês inteiro.

O repasse desse primeiro decêndio é o maior desde fevereiro de 2018. Esse bom desempenho recuperou a queda no repasse do FPM que foi observada em janeiro. Para a Confederação Nacional de Municípios (CNM), autora do cálculo da previsão do FPM, isso é explicado pelo fato de acontecer o ajuste do Imposto de Renda dos fundos de investimentos, que têm de ser feito até o fim de janeiro, o que influencia significativamente o repasse do FPM do mês de fevereiro.