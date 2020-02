Ciclista tenta atravessar rodovia e morre atropelado, na Vila Acre

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta tirou a vida do senhor Damião Antônio Marreira da Silva, de 56 anos, atropelado na tarde deste domingo (9) na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Damião estava em estado de embriaguez, subiu na sua bicicleta e ao tentar atravessar a rodovia foi atropelado pelo condutor de um veículo. Com o impacto, Damião foi arremessado cerca de 20 metros e sofreu várias fraturas pelo corpo.

O motorista permaneceu no local e acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Antônio já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito para os trabalhos do perito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

O condutor do veículo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberado.