Após flertar com Socorro Neri, Petecão sinaliza que poderá apoiar Duarte nas eleições de 2020

A deputada Jéssica Sales (MDB) conseguiu no Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, a liberação de R$ 1 milhão para o seguimento de importantes obras que estão sendo realizadas em Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Mâncio Lima. Pelo Ministério da Cidadania a parlamentar liberou R$ 100 mil para a aquisição de equipamentos para o Cras do município de Jordão. E para Senador Guiomard, Sales garantiu no final de 2019 um ônibus escolar no valor de R$ 226 mil.

A Prefeitura de Sena Madureira foi contemplada com as primeiras parcelas de convênios que permitirão o início das obras do Centro do Idoso e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Esses investimentos somam R$ 550 mil e são provenientes de recursos extra-emenda de 2017, conseguidos pela parlamentar.

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo recebeu o repasse de R$ 50 mil para a construção de uma garagem municipal, resultante de convênio firmado com o Governo Federal no valor de R$ 250 mil. Foi disponibilizado também para o município a primeira parcela de R$ 150 mil para a construção do Centro Administrativo Municipal. O valor total destes dois convênios chegam a R$ 1 Milhão.

Já o município de Cruzeiro do Sul foi contemplado com a segunda parcela de R$ 104 mil para a implantação do sistema de abastecimento d’água da comunidade Florianópolis. O montante é referente ao convênio firmado em 2017, totalizando R$ 300 mil.

O município de Mâncio Lima foi contemplado com a primeira parcela no valor de R$ 200 mil, recurso garantido em 2017 para construção do primeiro Mercado do Produtor. O valor total desta importante obra para os agricultores, chega a R$ 1 Milhão.

A Prefeitura de Porto Walter recebeu a segunda parcela de R$ 320 mil, proveniente de extra emenda no valor de R$ 800 mil pelo programa Calha Norte, para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada na comunidade ribeirinha, denominada Besouro.

Jéssica Sales, garantiu ainda no final de 2019 um ônibus escolar para o município de Senador Guiomard. Esse recurso já está empenhado, e em breve estará sendo liberado para fortalecer e apoiar a Educação, que é uma das prioridades do seu mandato do município.

Além de Senador Guiomard, a parlamentar conseguiu todos os equipamentos para dar apoio ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jordão. Já foi disponibilizado para a prefeitura do município o valor de R$ 100 mil para a compra de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, informática, som e imagem, entre outros.

O êxito na obtenção desses recursos se deve ao trabalho incessante da deputada Jéssica Sales, junto aos ministérios de Brasília. “Eu faço uma política focada! Meu objetivo é levar os resultados alcançados durante o mandato. Eu procuro sempre ajudar em todas as áreas, sou municipalista, conheço as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos. Todo recurso que eu consigo e libero chega diretamente no que pra mim é mais importante, as famílias acreanas”, finalizou a deputada.