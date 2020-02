Apesar da vazante, Governo mantém estado de “atenção” ao Rio Tarauacá

O início do ano letivo na rede municipal de ensino está previsto para o próximo dia 2 de março em todas as escolas públicas da capital acreana. São quase 25 mil alunos matriculados em 2020. A prefeita Socorro Neri assegurou que serão distribuídos kits de material escolar para os alunos.

Este ano, constam 38 itens na lista de material a ser distribuído aos estudantes do município. De acordo com a secretaria municipal de educação, “o material será distribuído por modalidade de ensino, de uso coletivo e individual, definidos pelas equipes de ensino com a revisão previa dos gestores escolares”.

Estarão nos kits doados pela prefeitura: cadernos brochura e de 10 matérias, pastas com elástico, pasta catálogo, estojo hidrocor, massa de modelar, giz de cera, cola branca, tinta guache, lápis preto, lápis de cor, borracha, tesoura, pincel artístico, apontador, telas de pintura, régua, calculadora, caneta, marca texto, corretivo, toalha de banho, toalha de mão, pente e material de higiene.

Por enquanto, as escolas ainda realizam o processo de matrícula, bem como a preparação da escolas, com manutenção predial, roçagem, e outros serviços.