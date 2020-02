Homem viaja de Rio Branco até Porto Velho embaixo de ônibus

O membro de uma organização criminosa, Douglas Ferreira da Silva, de 23 anos, foi ferido com um tiro durante uma perseguição policial na tarde desta segunda-feira (10) próximo ao Terminal de Integração do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A Polícia Militar estava fazendo um ronda de rotina na região da Cidade do Povo quando avistou dois homens suspeitos em uma motocicleta. Foi feito uma pesquisa no sistema e os policiais constataram que a moto estava com restrição de roubo. A dupla na motocicleta ao perceberem a aproximação da guarnição policial saíram em fuga, e em seguida, caíram da moto. Um dos criminosos ficou no chão e Douglas saiu correndo. Na perseguição ao criminoso, ele puxou uma arma de fogo, apontou para os policiais e foi ferido com um tiro no tórax. Silva e o comparsa foram presos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu Douglas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Já o comparsa de Silva foi encaminhado pela própria polícia ao hospital com escoriações.

O caso será investigado pela Polícia Civil.