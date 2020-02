Ação da Defensoria Pública leva crianças e idosos para assistir espetáculo circense

Pipoca, malabares, risos e diversão, marcaram a ação social “DPE Despertando Sorrisos”, promovida no último sábado, 08, pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania.

A iniciativa coordenada pelo defensor público, Celso Araújo e pela defensora pública e conselheira do Conselho Estadual do Idoso, Flávia Nascimento, levou 350 crianças e idosos de comunidades carentes para assistir ao espetáculo circense da Companhia Broadway, teve por objetivo levar diversão, lazer e cultura para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

“É muito gratificante para a Defensoria, em parceria circo Broadway que disponibilizou 350 entradas, garantir o direito de lazer e cultura, para esse grupo de pessoas em condição de vulnerabilidade social, que não teriam condições financeiras de vir ao circo”, disse o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.

O espetáculo do Circo Broadway, que tem 50 anos de estrada e já percorreu todos os estados do Brasil, deixou o respeitável público composto por crianças e idosos com olhares atentos aos malabares e piruetas, sorrisos de alegria e olhos bem abertos para não perder um movimento sequer da contorcionista.

“Gostei muito do espetáculo, foi muito divertido e engraçado, especialmente na parte do Globo da Morte, é realmente muito surpreendente”, contou Kauã Magalhães, 8 anos.

A aposentada e membro do Grupo de Idosos do Centro de Convivência do Calafate, Cordélia Braz da Fonseca, falou sobre a experiência de vir pela primeira vez a circo.

“Tenho 69 anos e é a primeira vez que venho ao circo, estou muito emocionada, pode parecer algo simples, mas é um momento muito especial para mim. Gostei muito do palhaço e da contorcionista que coisa linda”, relatou.

Participaram da ação, a defensora pública-geral da DPE/AC, em exercício, Simone Jaques de Azambuja Santiago, crianças do Instituto Peteleco, do Hospital de Câncer do Acre, do Dom Bosco, da Escolinha Sonho dos Pequeninos, crianças dos Bairros Novo Horizonte e Amapá levados pela Federação das Associações de Moradores do Acre e idosos da Associação Arte em Movimento da Baixada da Sobral e Grupo de Idosos do Centro de Convivência do Calafate.