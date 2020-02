Polícia de Cruzeiro do Sul recupera mais uma moto roubada

Na noite deste sábado, 8, a Policia Militar de Cruzeiro do Sul recuperou uma motocicleta que havia sido roubada na quarta-feira, 5, no bairro Saboeiro.

As guarnições do Pelotão de Trânsito e da Rádio Patrulha encontraram o veículo com registro de roubo em uma área de difícil acesso na Estrada de Guajará.

“É muito satisfatório quando conseguimos restituir um bem a uma família que muitas vezes lutou bastante para conseguir adquirir”, disse Major Evandro, Comandante da PM de Cruzeiro do Sul.

Após os procedimentos administrativos a moto foi encaminhada para a delegacia para a perícia e restituição ao proprietário.

Durante todo o final de semana as rondas nos bairros foram intensificadas. No Cruzeirinho, a PM revista em um grupo que participava de um campeonato de sinuca. Mas não foram encontrados drogas ou armas.