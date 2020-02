PL de Jéssica Sales reconhece igrejas que usam Chá Ayahuasca como entidades religiosas

A Usina de Arte João Donato foi o local escolhido para ser o ponto de encontro dos empresários acreanos e representantes do governo que vão participar do 1º Encontro Empresarial Ucayali/Acre, que acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro em Pucallpa, no Peru.

É mais um passo dado para a tão sonhada integração entre o Acre e o Peru, via Vale do Juruá.

Durante os dois dias de evento, os empresários acreanos vão participar de rodas de negócios e feiras de produtos onde vão poder discutir a possibilidade de fechar parcerias comerciais, tanto de importação como exportação de produtos.

Do lado peruano, os empresários vão apresentar oportunidades de negócios em 15 áreas, como ramo energético, florestal, agroindustrial e outros.

Para José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), a expectativa é a melhor possível.

“É uma missão diplomática. É importante porque além será uma oportunidade para que os empresários tomem conhecimento do potencial daquela região. O ambiente de discussão envolve os empresários e também os representantes do governo e das prefeituras, já que a viabilidade da parceria é o ponto principal dessa missão”.

O governo do Acre vai representado pelo vice-governador, Major Rocha, que é um dos maiores entusiastas da integração entre o Brasil e o Peru, via Vale do Juruá. “Estamos em um processo de integração. Vamos levar os empresários do Acre para fazer essa rodada de negócios com os peruanos. Estamos fazendo o nosso papel que é promover essa aproximação. Do lado peruano temos uma população de mais de um milhão de pessoas no entorno de Ucayali que tem produtos para comprar e vender para o Acre. Depois, é trabalharmos para viabilizar de fato essa integração com o estabelecimento de uma rota aérea entre Pucallpa e Cruzeiro e a abertura da estrada, que já está prevista desde a criação do Parque Nacional da Serra do Divisor”, esclarece Rocha.

Na noite deste sábado, 8, uma reunião em Cruzeiro do Sul define os últimos detalhes da agenda em Pucallpa e onde também se incorporam os empresários do Juruá que farão parte da comitiva.

Fotos: Sérgio Vale

