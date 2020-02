Pai mata o próprio filho com uma facada após discussão no bairro Abraão Alab

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.232 da Mega-Sena, realizada neste sábado (8) em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 07 – 08 – 31 – 34 – 38 – 47.

O próximo concurso será na quarta-feira (12). O prêmio é estimado em R$ 105 milhões.

A quina teve 111 acertadores; cada uma receberá R$ R$ 54.265,87. A quadra teve 8.685 apostas vencedoras; cada uma ganhará R$ 990,79.