Gladson diz que foi Orleir Camlei quem começou assistência em saúde aos ribeirinhos do Acre

O governador Gladson Cameli disse neste sábado (8) que seu tio, o ex-governador Orleir Cameli, foi o precursor do projeto de levar assistência médica à população ribeirinha. A declaração foi feita a propósito da cerimônia de entrega do barco-hospital de Rodrigues Alves, equipamento comprado com recursos de emenda parlamentar de Gladson quando era senador.

“Este serviço é um dos que considero mais humanitários. Meu tio Orleir iniciou este projeto que leva a assistência à saúde às pessoas que muito necessitam, os ribeirinhos que vivem em nossos rios”.

Gladson parabenizou o prefeito Sebastião Correia pela conquista do barco-hospital.