Falta de energia no centro de Rio Branco já estava programada

Os setores da imprensa que fazem a cobertura da reunião estratégica intitulada Acre Pela Vida – Por Uma Cultura de Paz, que será realizada neste domingo, 9, terá apenas o seu início aberto ao público.

A reunião que reunirá toda a cúpula de segurança e os chefes dos poderes executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, será comandada pelo governador Gladson Cameli.

Na parte em que o secretário de segurança, Paulo Cézar terá a palavra, somente a cúpula do Estado poderá acompanhar. Ele apresentará aos presentes o contexto da violência e da criminalidade e as medidas adotadas pelo Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado do Acre no período de 2019-2020: desafios.

A parte que deve ser a mais complexa da reunião será o debate e alinhamento para a cooperação com os demais poderes, órgãos e entidades de Estado, entidades não-governamentais e a sociedade.