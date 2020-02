“Este é um ano muito importante para o Acre”, diz diretor do DNIT

O Governo do Estado do Acre realiza neste domingo, 9, a partir das 10h, na Biblioteca Pública, o evento intitulado Acre pela Vida, uma estratégia que visa integrar um conjunto de ações preventivas e repressivas, envolvendo todas as unidades do governo, demais poderes de Estado, Ministério Público, órgãos federais, prefeituras, entidades não governamentais e a sociedade civil, além do Exército Brasileiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é reduzir e controlar a criminalidade violenta nos 22 municípios do Estado do Acre.

O Acre pela Vida está estruturado em duas linhas prioritárias, a repressão e a prevenção.

Confira a programação:

10h: Abertura da reunião – Governador Gladson Cameli

10h30: Apresentação do contexto da violência e da criminalidade e as medidas adotadas pelo Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado do Acre no período de 2019-2020: desafios e oportunidades – Secretário de Estado de Segurança Pública Cel. Paulo Cezar

11h: Apresentação da Estratégia Integrada de enfrentamento à criminalidade violenta no Estado do Acre – Acre Pela Vida: Por uma Cultura de Paz

11h30: Debate e alinhamento para a cooperação com os demais poderes, órgãos e entidades de Estado, entidades não-governamentais e a sociedade.

12h30: Encerramento – Governador Gladson Cameli.

Local: Biblioteca Pública.