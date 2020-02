Plácido de Castro vai voltar a receber jogos do Campeonato Acreano neste sábado

O time de Plácido de Castro, que tem o título do futebol estadual no ano de 2013, faz sua estreia no Campeonato acreano neste sábado, 8.

Além de jogar sua primeira partida oficial na temporada, o torcedor do Tigre do Abunã tem mais um motivo para comemorar.

É que a partida contra o Atlético Acreano será disputada em casa, no estádio José Ferreira Lima, o Ferreirão, no município do interior.

Este é o segundo ano em que o time placidiano joga em casa, já que no campeonato de 2018, já tinha tido a experiência de jogar no estádio Ferreirão.

O fato de não ter que se deslocar até Rio Branco e contar com apoio da sua torcida, que deve lotar o estádio, animam a estreia do time treinado por Célio Ivan.

O apoio de sua torcida vai ser fundamental, já que, logo na estreia, Placido enfrenta o Atlético Acreano, atual campeão estadual. A bola rola a partir das 15 horas.