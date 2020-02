Mesmo fora de casa, Atlético Acreano vence Plácido de Castro e se isola na liderança

Não teve jeito. Mesmo jogando em casa e contando com o apoio de sua torcida, Plácido de Castro não foi páreo para o atual campeão acreano.

O Galo Carijó impôs, apesar de jogar no estádio Ferreirão, sua melhor qualidade técnica e fez seus dois gols ainda no primeiro tempo com o zagueiro Diego e o atacante Beto Granada.

O Tigre do Abunã ainda teve a oportunidade de descontar em um pênalti, mas a cobrança de Raul foi defendida por Dida, goleiro atleticano.

Na segunda etapa Plácido não conseguiu traduzir em gol as chances que teve. Pior ainda quando Wanderson foi expulso aos 28 minutos.

Com a vitória, o Atlético é líder isolado do Grupo A, com duas vitórias em dois jogos. Plácido, que fez sua estreia, segue sem pontuação.