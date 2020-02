Inscrições de concurso efetivo da Ufac são prorrogadas até segunda-feira (10)

Uma pane ocorrida no sistema elétrico do reservatório do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) no bairro das Placas, na capital acreana, fez com que o fornecimento de água para os bairros que ficam na parte alta de Rio Branco fosse interrompido.

De acordo com o Depasa, assim que foi constatado o problema, equipes trabalham para solucionar a pane e retomar o fornecimento de água aos bairros. A previsão para conclusão do reparo era na tarde desta sexta-feira, 7, mas o Depasa não informou se conseguiu concluiu o serviço.

Mesmo em caso positivo, a população precisa economizar, já que por causa da grande extensão da rede que leva água até as residências, até que o fluxo volte ao normal, com pressão suficiente para que a água suba nos reservatórios domiciliares requer alguns dias.