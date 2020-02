Ilderlei Cordeiro institui Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

O prefeito do Jordão, Élson Farias, fez nesta sexta-feira, 7, um desabafo em suas redes sociais sobre a falta de peças para a única ambulância da cidade, que chegou no município em outubro do ano passado e está parada.

O prefeito, que é do PCdoB, mesmo sem citar nomes, “cutuca” o governador Gladson Cameli, que segundo Élson Farias, “deveria pensar sem ideologia ou sigla partidária”, sugerindo que o governo do Estado não atende cidades com prefeitos de oposição.

A ambulância é a mesma, que por falha de logística, ficou 4 meses encalhada em cima de uma balsa no Rio Tarauacá. Com o baixo volume de água no manancial, a balsa com a ambulância ficou encalhada no Rio Tarauacá de Junho a outubro de 2019 e segundo o prefeito, só funcionou dois meses.

Sobre a possibilidade da prefeitura adquirir as peças ( um alternador e os bicos da bomba) , o prefeito diz que “a responsabilidade é do governo do Estado. Eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso”.

A Assessoria de Comunicação da secretaria Estadual de Saúde, informou que o secretário Alysson Bestene está em Brasília tratando da aquisição de ambulâncias e que uma delas será destinada ao Jordão.