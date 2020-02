Governo revitaliza e Arena Acreana está pronta para temporada do futebol em 2020

Os quatro jogos que já foram realizados pelo Campeonato Acreano até agora todos foram jogados no Estádio da Federação. A ausência do estádio do governo do estado, a Arena Acreana, que antes se chamava Arena da Floresta, tem um bom motivo.

É que o espaço passou por uma ampla e necessária reforma em sua estrutura.

Construído há quase 14 anos, os torcedores que frequentam o local já algum tempo cobravam uma revitalização do estádio.

Segundo o governo acreano, foram gastos cerca de R$ 1,2 milhões de reais e foram feitas a manutenção e troca de assentos das arquibancadas, correções em paredes com infiltração, reparos no sistema hidráulico para preservação do gramado, elevador que há muito tempo não funcionava, instalação de alambrado, corrimão, revisão do sistema de proteção a descargas atmosféricas, recuperação do gramado e implantação de espaços que garantem acessibilidade à pessoas portadores de deficiência. manutenção e troca de assentos da arquibancada, correções em paredes com infiltração, reparos no sistema hidráulico, elevador, instalados alambrado, corrimão, revisão do sistema de proteção a descargas atmosféricas, recuperação de gramado e implantados espaços que garantem a acessibilidade á pessoas com deficiência.

Para quem está com saudades do estádio e quer ver de perto como ficou o principal palco do futebol do Acre após a reforma e depois que deixou de ser Arena da Floresta e foi rebatizada como Arena Acreana pelo atual governo, o encontro já tem data para acontecer. Na próxima quarta-feira 12, o Galvez, invicto até agora no Estadual, faz sua estreia na Copa do Brasil contra o Vila Nova (GO) e conta com o apoio do torcedor.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Leônidas Badaró, com informações e fotos da Agência de Notícias do Acre