Gladson e Sebastião Correia inauguram UBS flutuante no município de Rodrigues Alves

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia, inauguraram na tarde deste sábado, 8, a primeira Unidade Básica de Saúde flutuante do município. A UBS é fruto de Emenda de R$ 2 milhões de Gladson quando era senador.

“Isso é facilitar e valorizar a vida das pessoas que vivem no interior e nas margens dos rios. E fico feliz de entregar uma UBS para uma prefeitura como a de Rodrigues Alves”, destacou Cameli lembrando que Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Feijó e Tarauacá também terão UBSs flutuantes.

A primeira viagem da equipe de saúde de Rodrigues Alves será iniciada na terça-feira, 11, pelos Rios Juruá e Paraná dos Mouras.

Além dos dois médicos e do dentista, uma equipe multiprofissional vai atuar garantindo o tripé do atendimento básico de saúde: consulta, exames e medicação. Também haverá exame preventivo do câncer de colo de útero, o PCCU, testes rápidos e vacinação.

O prefeito Sebastião Correia, ressalta a importância da embarcação para o Município, já que a maior parte da população vive nas zonas rural e ribeirinha. “Isso torna a prestação do serviço de saúde até mais econômica e assim nós vamos ao encontro das pessoas que vão ser atendidas perto de suas casas com tudo o que oferecemos na cidade”, destacou o prefeito, lembrando que diariamente o laboratório em Rodrigues Alves realiza 180 exames.

O Juruá terá uma Secretária Adjunta de Saúde

Durante a inauguração da UBS flutuante de Rodrigues Alves, o governador Gladson Cameli confirmou que a odontóloga Raquel Batista, que já foi coordenadora regional de saúde do Juruá , será agora secretária adjunta de Saúde do Estado.

“De Feijó até Marechal Thaumaturgo as ações de Saúde vão ter a gestão da Raquel. Vou dar poder pra ela resolver de fato as situações. Vou facilitar a vida de quem está à frente das pastas”, conclui ele.