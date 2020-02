Gladson afirma que governo federal terá gabinete de segurança exclusivo para auxiliar o Acre

Com a presença do senador Márcio Bittar, do deputado estadual Roberto Duarte e do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, a executiva municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Xapuri definiu neste sábado, 8, o nome do pré-candidato do partido à prefeitura do município na eleição do próximo dia 4 de outubro.

Com dois pré-candidatos anunciados, situação que vinha gerando um processo de desgaste interno, a sigla partidária resolveu não levar uma disputa entre o advogado Carlos Venícius e o vereador Gessi Capelão à convenção de julho próximo e decidiu realizar uma prévia para escolher entre os dois concorrentes.

Como havia prometido, o vereador Gessi Capelão não compareceu à convocação do partido, o que fez com que o único nome posto em apreciação fosse o de Carlos Venícius, que obteve o sim dos 21 votos da executiva municipal. O jovem advogado irá à prévia do meio do ano para ser oficializado como candidato do MDB à prefeitura.

Capelão desistiu da disputa depois de o partido decidir pela pré-convenção. Para ele, que desejava que o critério de escolha fosse as pesquisas, os dirigentes municipais já haviam deixado claro a preferência por Carlos Venícius. Além de avisar que não iria à prévia, o vereador garantiu que não abriria mão de sua pré-candidatura e passou a conversar com o senador Sérgio Petecão a respeito de uma possível transferência para o PSD.

Durante os discursos que aconteceram durante a prévia, foi bastante enfatizada a posição do MDB de sustentar candidatura própria à prefeitura do município. O senador Márcio Bittar se referiu à divergência que a sigla partidária tem com o Democratas do deputado Antônio Pedro e de seu filho, Ailson Mendonça, pretenso candidato à prefeitura. Para o senador, pai e filho estabeleceram um verdadeiro feudo em Xapuri.

“Apossam-se de toda a estrutura de poder no município e depois dizem que temos que me apoiá-los porque senão quem vence é o PT? Nada disso, o MDB tem projeto político definido e temos todas as condições de apresentar candidatos competitivos e ganhar as eleições não apenas em Xapuri, mas em outros municípios”, afirmou.

Desde o início do atual governo, emedebistas e democratas se estranham em Xapuri. Primeiro, por conta da distribuição dos cargos do governo entre os aliados, que na cidade beneficiou amplamente o deputado Antônio Pedro; segundo, por conta de uma disputa que envolve o comando da Associação Comercial do município.

O deputado estadual Roberto Duarte, pré- candidatos a prefeitura de Rio Branco, disse que o objetivo do partido nestas eleições municipais é a formação de uma base para 2022. No caso de Xapuri, o parlamentar afirmou que Carlos Venícius é o nome certo para trazer de volta a esperança para o município.

“Nós temos a convicção de que estamos dando um passo muito importante para que Xapuri volte a ter esperança em dias melhores. A cidade precisa de um prefeito de qualidade e toda a estrutura do MDB estará à disposição dele para disputar essa eleição”, ressaltou.

O agora pré-candidato definido do MDB, Carlos Venícius, afirmou que vem se preparando há muito tempo para esse momento. Ele repetiu o que já havia dito em outros atos do partido de que disputar a prefeitura de sua terra natal é um sonho de toda a vida. Para ele, a confirmação dos seu nome representou o encontro desse sonho com a realidade.

“Hoje, esse sonho se encontra com a realidade e tenho a certeza de que estou preparado para o desafio. Apresentaremos uma proposta inovadora para Xapuri, que olhe não apenas para a cidade, mas para as pessoas, todas as pessoas, em especial para as mais necessidades da presença do poder público, seja no bairro do Laranjal, da Cerâmica ou da Sibéria”, destacou em seu discurso.

Com 32 anos de idade, o advogado Carlos Venícius é xapuriense, de onde saiu ainda criança para estudar. Retornou, depois de formado, e estabeleceu escritório na cidade. Aparece nos levantamentos internos como o que mais ameaça o candidato da situação, o petista Ubiracy Vasconcelos, em um cenário de confronto direto.

Nos cenários em que são apresentados todos os possíveis candidatos, Carlos Venícius aparece um pouco atrás de Gessi Capelão, mas membros do partido apostam que é o advogado quem tem maior potencial de crescimento na campanha e de capacidade de dualizar com o prefeito do PT.