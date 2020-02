Fique alerta! Suposto pesquisador do curso de nutrição da UFAC pode ser um criminoso

Ao contrário das demais escolas públicas da rede estadual de educação do Acre, que começam o ano letivo no próximo dia 10 de fevereiro, as aulas no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, conhecido como Cerb, só devem começar no dia 17 de fevereiro, uma semana após o retorno oficial do ano letivo 2020. A informação foi confirmada pela secretaria estadual de Educação, Cultura e Esporte nesta sexta-feira (7).

O atraso de uma semana se dá “em virtude da finalização da reforma da cantina da escola”, afirma o secretário da pasta, Mauro Sérgio Cruz. Este ano, a abertura do ano letivo 2020 contará com a presença do governador Gladson Cameli e será realizada no próximo dia 10, nas Escolas Raimunda Pará, Frei Heitor e André Ficarelli, todas localizadas no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na capital acreana.

No decorrer desta semana, professores e coordenadores da rede estadual em todos os municípios participaram da primeira Formação Docente Unificada. Este ano, quase 3 mil novos alunos foram matriculados na rede, totalizando, agora, quase 160 mil alunos em todo o Acre.

Nas escolas da zona rural, as aulas só começam no mês de março. O governo garantiu que irá distribuir kits com os novos uniformes nas primeiras semanas de aula. Enquanto os estudantes não receberem o fardamento, podem começar o ano letivo usando a farda antiga.