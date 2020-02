Feira de Quintal é uma boa opção de compra e lazer para o final de semana

O Instituto Federal do Acre (IFAC) e a Universidade Federal do Acre (Ufac), emitiram um comunicado na tarde desta sexta-feira (7), avisando os candidatos que a divulgação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi adiada.

A lista de espera dos candidatos que concorrem às vagas que seriam divulgadas nesta sexta-feira (7), foram retiradas do site do Ministério da Educação (MEC). A universidade e o instituto federal receberam uma notificação para não utilizar os dados recebidos.

“Para garantir lisura e total correção da divulgação dessas informações, solicitou-se aguardar a lista de espera definitiva, que será disponibilizada na próxima segunda-feira, 10”, informa o comunicado da Universidade Federal do Acre (UFAC), em seu site oficial.

“O Instituto Federal do Acre (Ifac), que tem o Sisu como procedimento de seleção de novos alunos para os cursos superiores, informa que está acompanhando as orientações dadas pelo Ministério da Educação e que publicará o resultado com a lista de convocados assim que o sistema estiver disponível para divulgação”, informa o IFAC, em seu site oficial.