Sinteac convoca assembleia que pode deflagrar greve e ano letivo não deve iniciar na segunda-feira

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) marcou para a próxima segunda-feira, 10, uma assembleia geral onde vai expor aos professores as dificuldades que alega está tendo para sentar e negociar alguns pontos de reivindicação da categoria com o governo.

A entidade sindical afirma que a gestão estadual não tem feito a discussão sobre temas propostos pelo Sinteac como o auxílio alimentação no valor de 500 reais e o pagamento do Prêmio de Valorização Profissional de Desempenho (VDP) seja pago em duas parcelas. A primeira no próximo mês de julho e a segunda, no final do ano.

Como da data da assembleia coincide com o dia marcado para o início do letivo é de imaginar que os professores em sua maioria optem pela reunião da categoria.

O Sinteac já não esconde que a proposta é deflagrar greve geral e por tempo indeterminado para forçar o governo a negociar as propostas. Se a categoria aceitar, as escolas da rede pública estadual de ensino podem ter atraso no início das aulas.

A assembleia geral dos professores está marcada para às 8 horas de segunda-feira, em frente ao Palácio Rio Branco.