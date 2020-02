Operação da Polícia Federal desarticula ala feminina de facção

O governador do Estado do Acre em exercício, Nicolau Junior (Progressistas), se reuniu nesta quinta-feira (6) com a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo. Na oportunidade, o progressista reafirmou seu compromisso com a gestão que comandará a instituição no biênio 2020-2022.

“Aproveito para reforçar meu apoio às ações do Ministério Público e parabenizar à doutora Kátia Rejane pela recondução ao cargo de procuradora-geral de Justiça. O MP tem sido um grande parceiro do legislativo e vamos continuar trabalhando dessa forma . A união entre as instituições é fundamental para garantir o fortalecimento do Acre e a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou Nicolau Júnior.

A procuradora-geral de Justiça agradeceu o apoio e também reforçou a importância da união entre os poderes.

“Na nossa gestão, defendemos o diálogo, as parcerias e as ações que visam defender e assegurar os diretos dos cidadãos acreanos. Fizemos isso na gestão passada e seguiremos atuando dessa forma”, disse Kátia Rejane.

Texto: Mircléia Magalhães

Foto: MPAC