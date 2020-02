Na Câmara, saí Laércio da Farmácia, entra Anderson Sandro do PDT

O jogador de maior sucesso da história do futebol acreano, Weverton, que hoje defende o Palmeiras, anunciou que prorrogou seu contrato com o time paulista até o fim do de 2024.

Weverton, que se destacou nas passagens pela Portuguesa e no Atlético Paranaense, chegou ao Palmeiras no final de 2017 e já tem no currículo um título de campeão brasileiro e também foi medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Weverton é titular da meta palmeirense e considerado um dos melhores na posição atualmente no país. Não é à toa que costuma ser lembrando constantemente pelo técnico Tite nas convocações da Seleção Brasileira.

O sucesso em campo reflete em tranquilidade financeira do atleta. Segundo levantamento realizado no ano passado, Weverton é o quarto goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, recebendo mensalmente cerca de 350 mil reais.

Nem o atleta e nem o Palmeiras anunciaram se houve aumento de salário com a prorrogação do contrato do jogador por mais duas temporadas.