Mãe e dois filhos escapam da morte após capotamento de veículo na BR-364

Durante uma fiscalização a bares nesta sexta-feira, 7, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul encontrou no bairro do Remanso, uma macaco, um curió e quatro periquitos sem a devida documentação exigida pela lei 9.605 de 98 de crimes ambientais.

O dono do bar foi conduzido à delegacia para as demais fases do flagrante e os animais silvestres foram levados para a sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).