Leo Dias revela fotos do companheiro de Gugu em última viagem

Leo Dias estreou na Rádio Metrópoles 104.1FM, do Grupo Metrópoles, com uma bomba do mundo dos famosos. O jornalista divulgou com exclusividade o nome do companheiro de Gugu Liberato. Segundo Leo, o apresentador, morto no ano passado, passou alguns dias em Singapura, Ásia, com o brasileiro Thiago Salvatico.

Ainda de acordo com o jornalista, Thiago, que mora na Alemanha, também mantinha a relação dos dois em sigilo. No entanto, durante essa viagem para Singapura, eles tiraram fotos idênticas, com legendas bem parecidas, mas, claro, sem aparecerem juntos.

Ao saber da morte de Gugu Liberato, o companheiro dele postou, pelo menos, duas fotos no Instagram (que já foi apagado) com as legendas: “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”.

Leo Dias, durante o programa Os Cabeças da Notícia da Rádio Metrópoles 104.1FM, disse que entrou em contato com Thiago em 23 de dezembro de 2019 por meio de um telefone comercial. Após o jornalista se identificar, ele ficou mudo e, em seguida, pediu para ligar mais tarde. Depois disso, não atendeu mais aos telefonemas e não respondeu as mensagens.

O jornalista afirmou ainda que tentou entrar em contato com outros dois homens com quem Gugu teria tido algum relacionamento, mas sem sucesso. A assessoria do apresentador não se pronunciou sobre o caso.

Mãe de Gugu

Em entrevista ao Fantástico, a mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu, disse que o filho nunca teve nada com Rose Miriam di Matteo. “Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu te digo porque eu sei”, afirmou.

“Tudo que ela pedia, ele dava. Não só ela, como para a família inteira. Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville [bairro de São Paulo]. Quando ela vinha para cá, ela tinha dinheiro para fazer o que queria”, completou a mãe de Gugu. “Rezo para que tudo volte ao normal”, pediu.

Fonte: Metrópoles