Capes oferta bolsas de estudo de doutorado nos Estados Unidos 

Sem inseticida desde agosto do ano passado e com 999 casos de dengue confirmados desde o início de 2020, Cruzeiro do Sul deverá ser a primeira cidade acreana a receber do governo do Estado o inseticida para eliminar o Aedes aegypti. O produto foi encaminhado ao Acre pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde vai enviar produto para Cruzeiro do Sul no domingo, 9, e a Secretaria Municipal de Saúde deve iniciar a aplicação nos bairros da cidade logo no início da semana.

Segundo a SESACRE, por meio de Nota, Cruzeiro será priorizado devido á grande quantidade de casos e o pequeno volume de inseticida enviado ao Estado pelo Ministério da Saúde.

A coordenadora da Vigilância Entomológica de Cruzeiro do Sul, que também atua na Epidemiologia, Muana Araújo, afirma que o inseticida será utilizado em todos os bairros da cidade. “Provavelmente iremos iniciar com UBv pesado, aquele aplicado no carro”, explica Muana.

Na Nota Pública, a SESACRE, a Chefe do Núcleo de Doenças de Transmissão, Márcia Andrea de Abreu Morais, afirma que “é imprescindível salientar a importância da colaboração da população no controle e combate ao mosquito Aedes aegypti, mantendo a limpeza e saneamento de suas casas para que não haja criadouros.

Ainda de acordo com a Nota o inseticida é uma substância utilizada como último recurso no combate ao mosquito transmissor da dengue, quando todos os outros recursos de prevenção não forem eficazes”.