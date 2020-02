Vereador questiona a origem da fortuna de Jorge Viana

“Ele é um dos homens mais ricos do Acre, sem gerar um emprego; eu nunca vi isso. Você procura um empresário, ele é rico, mas gera 100, 200, 500 ou 1000 empregos. Agora, o cara ser rico sem gerar nenhum emprego, é questionável”. Foi assim que o vereador Marcos Luz (MDB) disparou contra o ex-senador e governador do Acre, Jorge Viana (PT), na tribuna da Câmara na manhã de hoje (6).

Segundo Luz, a política da florestania de Jorge Viana levou o Acre ao estado de miséria e diz que os governos do PT fizeram o Acre regredir.

O vereador também criticou o atual deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), pelo seu período como Secretário de Indústria e Comércio do governo Sebastião Viana (PT).

“Incompetente! Deram para ele tudo e ele sequer teve a capacidade de fazer uma roçagem na ZPE. Quanto mais colocar ela pra funcionar. Mas, agora, estão lá, querendo criar conselho de segurança e dá palpite. Agora tem ideia para tudo e solução para tudo, um bando de incompetentes, que passaram 20 anos sugando o estado”, disparou o vereador.

O vereador Rodrigo Forneck (PT) defendeu o companheiro e afirmou que Luz têm alguma coisa “mal resolvida” com Jorge.

“Eu quero lhe fazer um desafio: para a gente trazer o patrimônio do Jorge e do Márcio Bittar, e ver quem fez mais pelo estado, quem mais tem competência? Já que Marcio Bittar é um milionário do seu partido, que o senhor não fala nada, e eu quero ver um emprego de pelo menos picolezeiro que esse homem (Márcio Bittar) trouxe ao Acre”, questionou Forneck.

Por fim, o emedebista rebateu o desafio de Forneck com outro.

“Cada geração de um emprego que você trazer do Jorge Viana, eu mostro duas do Márcio Bittar”, encerrou.