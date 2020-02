Primeiros casos de dengue são confirmados em Porto Walter

A cidade de Porto Walter, com cerca de 12 mil habitantes, no Alto Juruá, tem os primeiros casos autóctones de dengue (contraídos na cidade onde a pessoa vive), o que indica a presença no município do Aedes aegypti adulto contaminado.

Quatro pessoas que tiveram a doença confirmada, estão em tratamento.

Segundo o secretário de Saúde de Porto Walter, Cézar Andrade, o caso inspira cuidados. “Do tamanho que é nossa cidade, se a doença se espalhar vai atingir todos os moradores mas estamos tomando proveniências para evitar uma epidemia”.

Cezar cita que um grande mutirão de limpeza foi realizado na cidade e são feitas visitas nos domicílios pelos Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, com orientação de prevenção aos moradores.

De acordo com Cezar não há indício de dengue grave na cidade, que conta apenas com uma Unidade Mista de Saúde para o caso de necessidade de internação.

Em Porto Walter só é possível chegar de avião ou barco. A preocupação é grande por que há um grande fluxo de pessoas que transita entre a cidade no Alto Juruá e Cruzeiro do Sul, onde já estão confirmados 800 casos de dengue em janeiro com 3 mortes por dengue grave.