Petistas ficam divididos sobre pedido de intervenção na segurança e Cesário dispara: “Duarte faz na tribuna o que Gladson e Rocha fizeram na campanha”

A bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa e Câmara de Rio Branco ficou visivelmente dividida após apresentação do ofícios de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB) e Emerson Jarude (sem partido), pedindo ao governador Gladson Cameli a decretação de uma intervenção federal na Segurança Pública.

O documento produzido simultaneamente pelo parlamentares foi disponibilizado a deputados e vereadores presentes nas casas legislativas. Até agora, dos 24 deputados, somente 7 assinaram. Já na Câmara, 11 dos 17 vereadores, cravaram apoio a ideia.

Os deputados Daniel Zen e Jonas Lima, ambos do PT, divergiram de posicionamento sobre a proposta. Zen avisou publicamente que não assinaria o documento por acreditar que essa não seria a melhor maneira de resolver o assunto. Já Jonas Lima não se fez de rogado e assinou a proposta.

Na Câmara, dos 4 vereadores do PT, três chancelaram apoio a proposta. Assinaram o ofício os vereadores Rodrigo Forneck, Mamed Dankar e Jackson Ramos. O presidente da Casa, Antônio Morais, não assinou o documento por está cumprindo as funções de prefeito em exercício, mas também ainda não se manifestou se é favorável ou contra.

O ac24horas procurou o presidente do PT, Cesário Campelo Braga, para saber se existe alguma orientação do partido a respeito do caso. Na primeira abordagem, o dirigente afirmou que como se trata de seis pessoas envolvidas teria que ocorrer uma conversa para ter um posicionamento, mas que até o momento não possível.

“Acredito que os parlamentares estão seguindo suas opiniões próprias já que o partido nunca se manifestou a respeito do caso. Uma manifestação do partido exige uma reunião específica da direção com essa pauta para ser deliberada sobre”, explicou Braga.

Questionado sobre a posição do partido na época em que governava o caso, Cesário diz que a sigla nunca se manifestou a respeito. “Tião [Viana] dizia que era contra. O Zen dizia que era contra. São decisões pessoais. Zen mantém a coerência, coisa que o Gladson e o Rocha não mantém. O povo está desesperado velho. Não sabe o que fazer. Tá querendo qualquer coisa que possa ajudar. Esse povo tá fazendo politicagem com tudo. Até com a vida das pessoas. O que Duarte está fazendo na tribuna, o Gladson e o Rocha fizeram na campanha”, disse.