Nenem Almeida diz que quase todo dia um é sorteado para ser assaltado no seu bairro

Amigos e familiares do Oficial da Policia Militar Amarildo Carneiro da Costa, que morreu aos 56 anos após uma tentativa de assalto em Rio Branco, realizarão o sepultamento do subtenente nesta quinta-feira (6). O enterro será às 11 horas no cemitério São João Batista, situado na região do bairro Dom Giocondo, na capital acreana.

Ele ficou ferido com dois tiros na noite de segunda-feira, dia 3, durante uma tentativa de assalto na rua Licênio de Azevedo Maia, no bairro Xavier Maia. O tenente não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de ontem, dia 5, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Nas redes sociais familiares ainda lançaram uma campanha para pedir doação de sangue ao militar devido a gravidade do caso. Segundo a equipe médica, Amarildo perdeu um rim e teve outros órgãos afetados pelo projétil que atingiu o seu abdômen.

Entenda o caso

Amarildo havia saído de casa na noite de segunda-feira para comprar um churrasco para seus netos e enquanto caminhava na rua dois homens não identificados, membros de organização criminosa, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse arma de fogo anunciou o assalto. O policial reagiu, puxou a pistola da cintura e no momento que estava destravando a arma, o criminoso efetuou dois tiros. Um dos projeteis atingiu o militar no abdômen e outro no braço. Em seguida os bandidos fugiram sem levar a arma de fogo do policial.