N. Lima defende Lucas Gomes e diz que Rocha nunca foi para a rua

O secretário estadual de Segurança Pública e o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo Cézar e Ulysses Araújo, respectivamente, compareceram na manhã desta quinta-feira, 6, ao sepultamento do Oficial da PM, subtenente Amarildo Carneiro da Costa, que ocorre no cemitério São João Batista, em Rio Branco.

César e Ulysses cumprimentaram os amigos e familiares do Oficial, que morreu aos 56 anos após uma tentativa de assalto na rua Licênio de Azevedo Maia, no bairro Xavier Maia. Dezenas de colegas de farda do policial também participaram do último adeus a Amarildo. O tenente ficou ferido com dois tiros na noite de segunda-feira, dia 3, durante uma tentativa de assalto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de ontem, dia 5, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Nas redes sociais familiares ainda lançaram uma campanha para pedir doação de sangue ao militar devido à gravidade do caso. Segundo a equipe médica, Amarildo perdeu um rim e teve outros órgãos afetados pelo projétil que atingiu o seu abdômen.