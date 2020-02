Militares dos Estados Unidos estão em Cruzeiro do Sul

Militares do Exército, Força Aérea e Guarda Costeira dos Estados Unidos estão em Cruzeiro do Sul desde a última terça-feira, 4, e devem deixar a cidade nesta quinta, 6. Os militares vieram em uma aeronave da Força Aérea Americana, um King Air 200, que está no aeroporto da cidade.

A equipe não falou com a imprensa sobre o motivo da vinda ao Juruá. Fez visitas, participou de jantar com autoridades militares e civis da cidade e assistiu a uma apresentação do Conservatório de Música do Juruá.

O Adido militar é um oficial das Forças Armadas acreditado junto de uma representação diplomática com a finalidade de trabalhar em estreita ligação com as autoridades militares locais com permuta de informação específica.