Militares americanos conhecem rios e peculiaridades da fronteira

Os quatro militares norte americanos que ficaram dois dias em Cruzeiro do Sul conheceram os rios Juruá e Moa, aprenderam sobre sobrevivência na selva Amazônica e peculiaridades da região.

O grupo com membros da Guarda Costeira, Exército e Forca Aérea foi acolhido e acompanhado pelo Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva.

Segundo o comandante do 61° BIS, Tenente Coronel Carlos Eduardo Demetrio dos Santos, a visita deles teve como objetivo conhecer as peculiaridades do CFRON JURUÁ, “da guarnição de Cruzeiro do Sul e realizar visitas de cortesia com os comandantes militares, renovando os laços de amizade e cooperação entre os Exércitos dos EUA e Brasil e, ainda, reforçando as relações institucionais do Batalhão Marechal Taumaturgo de Azevedo”.

Em uma das atividades os militares, os norte americanos aprenderam sobre a obtenção de alimentos de origem vegetal por meio de uma demonstração feita para a comitiva e integrantes da Polícia Federal.

A bordo da embarcação operacional Guardian realizaram o reconhecimento fluvial no Rio Juruá e Moa e em também visitaram o Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, da Marinha do Brasil, que presta atendimento de saúde em Cruzeiro do Sul e outras cidades do Vale do Juruá há cerca de 20 anos.

